[Photos] Démantèlement en Casamance: L'armée sénégalaise au coeur du dispositif de Salif Sadio

L'armée sénégalaise dans la cadre de ses opérations de démantèlement de la faction rebelle de Salif Sadio, continue de sécuriser plusieurs contrées sud du pays. Des opérations qui ont mené les militaires sénégalais au cœur du fief de Salif Sadio, après sa déroute et la débandade de ses hommes. Selon la grande muette, plusieurs saisies ont été effectuées : des batteries; bunker. Grenades piégées, cannabis, plaque solaire, détonateurs et chargeurs de Kalashnikov, liste-t-on.

Pour rappel, l'opération de sécurisation a démarré le 13 mars dernier et se poursuit en vue du démantèlement de la faction du chef rebelle Salif Sadio.

