[Photos] Côtes sénégalaises : Les images du bateau de drogue (haschich) intercepté par la Marine

On en sait un peu plus sur le bateau intercepté, ce dimanche 27 juin, aux environs de 09 h par le patrouilleur "Kédougou", la vedette "Lac Retba" et une équipe de forces spéciales de la Marine nationale.

Le bateau en question est un chalutier qui a été modifié pour pouvoir transporter le maximum de stupéfiants. Ce bateau "fantôme" (sans pavillon) avait à bord trois personnes de nationalité turque.

Il a fallu toute la journée d'hier au Commandant et ses éléments pour pouvoir l'amener à bon port. Le produit provient du Maroc à destination de la sous-région. Pour ce qui est de la cargaison, la quantité et la destination, nous y reviendrons.

En effet, pour l'heure, des tests sont en train d'être effectués par les services de la Division de la police technique et scientifique, en présence de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de la police nationale, de l'Unité mixte de contrôle des conteneurs et la Subdivision maritime de la douane, de la gendarmerie et de la marine.

A signaler que l’Ambassadeur de la Turquie au Sénégal, a été aperçu sur les lieux, aux environs de 08h.