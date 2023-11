Pétrole sénégalais : Le Fisc réclame plusieurs milliards sur la transaction Cairn-Woodside

Trois ans après la vente des parts de Cairn Energy à Woodside, le fisc sénégalais a décidé de réclamer plusieurs milliards de francs Cfa dans cette transaction qui avait été effectuée sur le pétrole sénégalais depuis 2020.



Cairn Energy, qui avait découvert du pétrole à Sangomar, avait ensuite vendu ses parts à Woodside. Avant de quitter le pays, il a amassé au moins, 525 millions de dollars et pourrait amasser jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires au titre de paiements conditionnels. Problème : le fisc sénégalais réclame aujourd'hui, plusieurs milliards de francs Cfa sur cette transaction, a appris iGFM.



En effet, Cairn Energy annonce avoir reçu, le 14 novembre 2023, une notification indiquant que Woodside avait reçu un avis de l'administration fiscale sénégalaise. Et l’avis en question, précise que des droits d'enregistrement sénégalais (28,2 millions de dollars, intérêts et pénalités compris) auraient dû être payés par Cairn quand il cédait ses parts à Woodside en en décembre 2020.



Aussi, le Fisc réclame un impôt sur les plus-values immobilières de 14,5 millions de dollars, (intérêts et pénalités compris) qui «aurait dû être retenu par Woodside sur le prix payé à Cairn».



Au total, c’est donc 42,7 millions de dollars, que le fisc sénégalais réclame. Soit plus de 25,8 milliards de nos francs Cfa (cours actuel du dollar).