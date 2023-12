Perturbations sur les vols Air Sénégal : La date du retour à la normale connue

La Direction Commerciale et Marketing de Air Sénégal a sorti un communiqué pour évoquer les perturbations notées sur les vols Air Sénégal. Dans un communiqué transmis, on peut lire : « en raison d’une contrainte opérationnelle sur l’un de nos A319, et pour garantir la sécurité de nos passagers qui reste notre priorité, certains vols sur le réseau Air Sénégal ont subi des perturbations ayant entrainé des retards importants sur le programme annoncé. Conformément à notre politique client en cas d’irrégularités, tous les passagers ont été pris en charge et acheminés dans les délais réglementaires.



Air Sénégal prévoit un retour à la normale le mardi 19 décembre à 12h GMT ». Le communiqué de poursuivre : « Air Sénégal regrette le désagrément subi par les passagers concernés et met en œuvre les moyens nécessaires pour minimiser l’impact de ces perturbations. Air Sénégal présente ses excuses à ses clients impactés et invite à prendre contact avec son service client pour toute information complémentaire ».