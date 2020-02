Perturbation de ses vols : Air Sénégal réagit

Suite au blocage de leurs passagers à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) depuis 00H, la compagnie Air Sénégal est sortie de son mutisme afin d’expliquer les raisons des perturbations de leurs vols. En effet la compagnie avance la thèse du ‘’problème technique’’.



Dans leur communiqué, il explique que : ‘’En raison d’un problème technique, les vols Dakar-Paris HC 403 et Paris-Dakar HC 404 du 26 février n’ont pu être effectués selon le programme habituel.

Les équipes de maintenance de la compagnie Air Sénégal sont intervenues pour mettre fin à la panne.

Le programme a donc été modifié comme suit :

• HC 403 du 26 février DAKAR PARIS départ 15H00 arrivée à PARIS 22h00 (heure de Paris).

• HC 404 PARIS DAKAR départ 23h55 arrivée à DAKAR 05h00 (heure de Dakar)

Le programme de vol sur la ligne Dakar-Paris-Dakar reprendra son cours normal dans la nuit du 26 au 27 février 2020.

Les normes de sécurité et de sûreté de l’industrie aéronautique.

A ce jour, Air Sénégal dessert 17 destinations dans 15 pays. Sa flotte est composée de 6 appareils (2 Airbus A319, 2 ATR72-600 et 2 A330 Neo) ».

Ces explications sont-elles vraies ? Et si le problème était plus sérieux ? Rendez-vous dans Libération quotidien de demain pour des réponses.