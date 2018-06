Perturbation à l'AIBD: Les vols se déroulent normalement depuis mercredi à 18H 30 (Communication)

Mercredi, peu après 15 heures, une pluie précédée d’une tempête de sable a arrosé la région de Thiès comme une bonne partie du pays. Le département de Thiès a enregistré 26mm, celui de Mbour 27mm et Tivaouane 29 mm, selon la Direction régionale du développement rural de Thiès.



L’AIBD qui a ‘’subi une situation exceptionnelle avec beaucoup d’eau et beaucoup de sable’’, a dû dérouter les avions vers les aéroports les plus proches, à savoir ceux de Conakry, de Banjul et Nouakchott.



‘’L’aéroport n’a été fermé que pendant une heure’’, a indiqué Tidiane Tamba, ajoutant que ‘’la situation est normale depuis hier (mercredi) à 18 heures 30’’.



‘’On n’est pas inondé, on n’a pas de problème technique’’, a poursuivi M. Tamba selon qui, les installations et les bâtiments de l’infrastructure aéroportuaires ‘’résistent’’. Elles sont ‘’ aux normes’’, a-t-il tenu à préciser.



‘’Ce n’est pas une nouveauté’’, a relevé M. Tamba, précisant que tous les aéroports du monde sont fermés momentanément en cas de situation météorologique extrême liée à la neige, à la tempête ou autre.



Des dégâts ont été constatés visuellement, sans encore avoir été évalués, a-t-il noté, se gardant de se prononcer sur la partie des compagnies aériennes qui, dit-il, ne relève pas de son ressort.