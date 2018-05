Pénurie d’eau : Ce qui va se passer(audio)

Mais, assure Charles Fall, le directeur général de la Sones, repris par L’Observateur, «la durée des travaux est estimée à moins de trente heures». Il s’agit «de remplacer le système en Y et en W par un autre beaucoup plus facile en termes d’exploitation par la réalisation de six nouveaux ballons d’une capacité de 300 m3 en lieu et place des 150m3».



Du côté de la Sde, le directeur général, Abdoul Bal, annonce des mesures pour soulager les populations. Il promet : «Keur Momar Sarr à lui-seul, assure les 40% de l’alimentation en eau de Dakar, les 60% restants proviennent de Nguith et des forages du littoral Nord. Nous devons tout faire pour mobiliser ces 60% afin qu’ils soient disponibles en même temps. Nous allons procéder par rotation (à travers) un système de vannage dans les quartiers de Dakar. Des centaines de camions citernes seront également mobilisés pour acheminer l’eau dans les quartiers les plus impactés.»



Bal et Fall ont fait le déplacement à l’usine de Keur Momar Sarr pour la supervision des travaux.