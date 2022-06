Pédophilie, actes contre nature... : ce que l’on sait de Serigne Assane Mbacké «Khelcom»

On en sait un peu plus sur Serigne Assane Mbacké «Khelcom», le conférencier religieux accusé, avec quatre autres personnes, de pédophilie, actes contre nature, viols et proxénétisme, notamment. Dans son édition de ce mercredi, Source A a levé un coin du voile sur ses origines et son parcours.



Le journal renseigne qu’il est de la famille de Mbacké Ndoulo, une localité située entre Touba et Diourbel. Il est le petit-fils de Serigne Sam Mbacké Ndoulo, un dignitaire mouride très respecté, et fils de Serigne El Hadji Mbacké.



C’est dans les années 1990 que Serigne Assane Mbacké a été envoyé par son père à Khelcom où, selon Source A, il a appris le Coran et les sciences religieuses. Il prendra congés de ce lieu en 2007, à la disparition de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife des mourides.



Présenté comme un spécialiste des hadiths, Serigne Assane Mbacké commençait à se frayer un chemin dans le paysage médiatique. Il était souvent invité sur les plateaux de télé de la place.



Il a été arrêté vendredi dernier par la Division spéciale de la cyber-sécurité (DSC) de la police. D’après les enquêteurs, il a d’abord essayé de nier les faits qui lui sont reprochés, mais finira par passer à table.



Et pour se justifier, ajoutent les mêmes sources, Serigne Assane Mbacké a déclaré être souvent en proie à des pulsions sexuelles qu’il ne peut maîtriser et avoir été victime, enfant, de viols.