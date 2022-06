Pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée : Entre 3 et 20 millions confisqués sur chaque personne

Après plus de 20 jours passés en Guinée Conakry, les pêcheurs qui ont été arrêtés ont perdu entre 3 à 20 millions FCfa. Certains ont vu leurs Gps, compas ou gasoil confisqués. Si aujourd'hui ils parviennent à raconter la situation vécue en Guinée Conakry, c'est grâce au soutien du président Macky Sall.



''N'eut été le soutien du Président Macky Sall, nous serions encore entre les mains des autorités de la Guinée Conakry. Que tous nos parents pêcheurs sachent que le Président Macky Sall nous a rendu un grand service que nous ne pourrons jamais rembourser, ni oublier.

Nous ne cesserons jamais de le remercier. Si nos pirogues ont pénétré les eaux de la Guinée Conakry, c'était juste pour chercher la ressource qui nous fait gagner notre vie. Nous ne nous aventurerons plus jamais là où nous n'avons pas de licence'', rassure Mayacine Dièye, dit Papa Dièye.



Ses propos sont corroborés par Moustapha Ndiaye, qui dit : ''C'est nous qui avions eu tort. Nous avons pénétré dans les eaux étrangères où nous ne devrions pas nous trouver. Si nous avons un problème, qui mieux que notre Président peut nous aider et heureusement il nous a secourus''.



Il ajoute : ''On a confisqué près de 3 millions au minimum sur chaque personne, d'autres ont presque perdu 20 millions. Nous remercions sincèrement le président Macky Sall, son ministre de la Pêche et l'ambassadeur du Sénégal en Guinée Conakry. Il y a des pirogues qui ont des licences, mais ceux qui ont été arrêtés n'ont pas l'habitude d'aller pêcher en eaux guinéennes''.