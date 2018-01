International

« Pays de merde » : Bill Gates avertit Donald Trump

Le président américain Donald Trump a récemment suscité une polémique avec des propos qu’il aurait tenu qualifiant plusieurs pays africains et Haïti de « pays de merde ».



Bill Gates avertit que le slogan de Donald Trump « America First » (l’Amérique d’abord) pourrait détruire la relation entre les Etats-Unis et l’Afrique. A en croire BBC Afrique, Gates craint que l’Amérique perde son influence sur l’Afrique en faveur de pays comme la Chine qui continue d’investir en Afrique. « Il ne faut pas que l’Amérique perde ses outils d’influence en Afrique« , a-t-il ajouté.



La fondation de M. Gates est impliquée dans plusieurs projets dans le domaine de la santé en Afrique. Mais le président Trump a proposé qu’il va réduire l’aide globale des Etats-Unis dans ce domaine.

AAD Senxibar

