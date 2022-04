Payé pour faire le sale boulot : Tange mouille Cheikh Yérim et avoue être entretenu par Diouf Sarr, Cheikh Bâ, Bougazelli… (Vidéo)

S’il y a un animateur qui alimente les débats sur la toile, c’est bien Tange Tandian. Il se retrouve au cœur d’une polémique suite à la fuite d’un audio qui lui est attribué.

Dans cet audio, Tange Tandian dévoile ses stratégies pour le moins pas catholiques pour soutirer de l’argent à des personnalités du pouvoir en place, en l’occurrence, le ministre Diouf Sarr et le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, Cheikh Bâ, l’ex-député Seydina Fall « Bougazelli » et l’homme d’affaires Baye Ciss. Il n’a pas hésité à traîner le journaliste Cheikh Yérim Seck dans la boue qu’il considère comme un mercenaire de la plume qui s’est enrichi en faisant le sale boulot pour les personnalités. L’animateur de Leral n’a pas raté Fatouma Ndiaye « Fouta tampi » qu’il considère comme la grande perdante suite à son ralliement au pouvoir.