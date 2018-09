Parti Socialiste : Tanor et ses camarades approuvent la révocation de Khalifa Sall

Le Secrétariat Exécutif du Parti Socialiste, l’un des plus haute instances approuve la décision de révocation du Maire de Dakar. Selon les camarades d’Oumane Tanor Dieng, la décision du président de la république ne viole en aucun cas la loi. D’autant plus cela est conforme au code des collectivités territoriales. En ce qui concerne la succession, les socialistes disent que cela n’est pas encore à l’ordre du jour. Pour eux, la décision du remplacement de Khalifa Sall se fera à l’issue d’un consensus avec le Benno Bokk Yakkar. Par ailleurs, il dégage en touche tout discours portant en croire un désaccord entre Ousmane Tanor Dieng et le président Macky Sall.