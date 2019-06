Société

Partenariat : Le ministère de la microfinance dote les SFD en matériel informatique d'un montant de 30 millions et 52 millions pour le système d'info et de gestion.

Dans la nouvelle dynamique d'évaluation à mi-parcours de la lettre de politique sectorielle de la microfinance, le ministère de la microfinance sous l'appui du fonds d'impulsion de la microfinance, a doté l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (AP/SFD) d'un matériel informatique d'un montant de 32 milliards de Fcfa, pour un premier lot de SFD/Partenaire. Cette dotation en matériel informatique sera complétée par l'implantation d'un système d'information et de gestion pour une somme de 52 millions. Cependant, selon Zahra Iyane Thiam qui était à cette rencontre de signature de convention partenariale avec l'AP/SFD, elle a affiché la volonté de son département à ne ménager aucun effort pour la promotion économique et sociale à travers des mécanismes innovants d'accès au crédit et garantir ainsi l'effectivité de l'inclusion financière.

La Rédaction

