Parrainage: La date de la collecte des signatures dévoilée…

La collecte des signatures démarre lundi sur l’ensemble du territoire national pour le parrainage des candidats à l’élection présidentielle du 24 février prochain.



La révélation a été faite par le ministre de l’Intérieur qui ajoute que le formulaire pour la collecte des signatures sera disponible lundi.



Dans le même sens, Aly Ngouille Ndiaye renseigne sur Rfm que les candidats doivent déposer leurs dossiers de parrainage au plus tôt à partir du 11 décembre et au plus tard le 26 décembre 2018, conformément aux dispositions du Code électoral qui indique que les candidats doivent déposer leurs dossiers de candidature 75 jours au plus et 60 jours au moins avant le démarrage du scrutin.