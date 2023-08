Paris refuse tout paternalisme mais aussi toute faiblesse en Afrique

La France se refuse à tout « paternalisme » mais aussi toute « faiblesse » en Afrique, a dit lundi Emmanuel Macron, alors que le Sahel fait face à une « épidémie de putschs »





« Ni paternalisme, ni la faiblesse parce que sinon on n’est plus nulle part », a dit le président français devant les ambassadeurs de France réunis à l’Elysée, en appelant aussi les pays du Sahel à avoir une « politique responsable » en la matière. « La faiblesse que d’aucuns ont montré à l’égard des putschs précédents a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putschs dans tout le Sahel », a-t-il déploré, en référence aux coups d’Etat militaires qui sont successivement intervenus au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, et plus récemment au Niger.



Les militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger le 26 juillet retiennent prisonnier depuis au palais présidentiel le président renversé Mohamed Bazoum, et ont pris la France, l’ex-puissance coloniale, pour cible privilégiée. « J’appelle tous les Etats de la région à avoir une politique responsable », a-t-il insisté, en rappelant que « nous soutenons l’action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la Cedeao (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, ndlr), dans une approche de partenariat ».

Emmanuel Macron a précisé dans la foulée que l’ambassadeur de France au Niger était toujours en poste, bien que les militaires ayant pris le pouvoir aient demandé son départ. « La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit au Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste », a-t-il déclaré.