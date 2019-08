Parcelles Assainies : Modou Lô reçoit le ministre Amadou Ba…

Une relation « qui date de longtemps…«



Et selon nos confrères de seneweb qui donnent l’information, « la relation entre les deux hommes ne datent pas d’aujourd’hui« . Pour preuve, à chaque fois qu’il a l’occasion, le lutteur des Parcelles Assainies ne manque pas de remercier le responsable politique de sa localité pour son « appui financier« . Le nouveau roi, très contesté, des arènes a, d’ailleurs pris part, à maintes reprises, à des manifestations politiques d’Amadu Bâ…



Modou Lô, roi contesté…



« Ce n’est pas logique. Parce que Yawou Dial peut accidentellement devenir roi des arènes, mais administrativement, personne n’est reconnu (…) C’est au Cng de prendre la situation pour voir comment désigner le roi des arènes…« , avait déclaré Moustapha Guèye après la victoire de Modou Lô sur Eumeu Sène. Et même le Dr Alioune Sarr, président du Cng s’y était mis. Pour ce denier aussi, « on ne peut être roi des arènes sur un seul combat. Aujourd’hui, les champions n’ont qu’un seul combat par année… »



