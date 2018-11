Parcelles Assainies : Deux Nigérians déférés pour viol suivi de grossesse sur la fille de leur logueur

Accusés de viol suivi de grossesse sur Mb. Mb, deux Nigérians, l’un businessman et l’autre commerçant établi au marché Sandaga, ont été arrêtés à l'Unité 7 des Parcelles Assainies. Nwachukwu et Kélichi C. Uktabi ont été déférés au parquet mercredi. Interrogée, Mb. Mb explique sans ambages les faits. Elle confie avoir été abusée, à quatre reprises et à tour de rôle, par les présumés violeurs, locataires dans leur maison. La dernière fois, informe-t-elle, elle nettoyait les toilettes lorsqu’elle y a été retrouvée par Nwachukwu qui a encore profité de l’absence de ses parents et des autres locataires, pour la contraindre à des rapports sexuels sous la menace d’un couteau. La présumée victime finit par contracter une grossesse. Les deux accusés ont été arrêtés suite à une pelainte déposée par sa mère.