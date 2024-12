Pape Thiaw à la tête des Lions : des détails révélés sur sa rémunération

Pape Thiaw devrait être officiellement nommé sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, en remplacement d’Aliou Cissé. Cette annonce, attendue dans les jours à venir, a été confirmée par Dr Nalla Socé Diop, conseiller technique du ministre des Sports, lors de l’émission Galaxy Sports diffusée sur RTS1 et relayée par le quotidien Record.



Toutefois, la question de son salaire reste floue. Selon Dr Diop, le nouvel entraîneur ne percevra pas le même montant que son prédécesseur, Aliou Cissé, qui gagnait 30 millions de francs CFA. « Pape Thiaw ne peut pas venir de facto et prétendre aux 30 millions que touchait Aliou Cissé. Il ne peut pas débuter là où a fini son prédécesseur », a précisé Dr Diop, mettant en avant les accomplissements exceptionnels de Cissé.



En effet, Aliou Cissé, en poste depuis 2015, a marqué un tournant historique pour le football sénégalais. Il a conduit les Lions à leur première victoire en Coupe d’Afrique des Nations en 2022 et réalisé des performances remarquables. « Aliou Cissé a fait du temps, il a remporté une CAN et réalisé de grosses performances. Donc, Pape Thiaw n’a pas encore atteint le sommet. Il faut d’abord qu’il fasse ses preuves pour après prétendre à plus », a ajouté le collaborateur de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye.



Bien que la confirmation officielle soit encore attendue, les attentes sont déjà immenses pour Pape Thiaw, qui devra relever le défi de succéder à un coach ayant laissé une empreinte indélébile.