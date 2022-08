Selon le député Pape Djibril Fall, la fermeture de l'hôpital le Dantec est un scandale sans précédent, qui ne dit pas son nom. Pour le leader de la coalition MPR/Les serviteurs, rien ne justifie cette fermeture précipitée. « C'est qui est plus grave dans cette affaire, c'est que 60 ans après, on ferme un hôpital et qui ferme un hôpital ouvre un cimetière. Et si on ne prend pas garde, les enterrements risquent de surplomber ces derniers jours. Comment peut-on faire sortir des malades et dans des conditions qu'on ignore. Et jusque-là, l'assemblée nationale n'a daigné piper un mot. C'est regrettable ! », a dénoncé Pape Djibril Fall lors d'un point de presse.



Par ailleurs, le député nouvellement élu promet une fois à l'assemblée nationale, de proposer une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des terres. Car pour lui, il n'est pas question que des gens se partagent des espaces de terre communs à tout le peuple pendant que des gens restent sans abris.