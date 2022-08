Pape Diop : "Je n’ai jamais aidé Sonko..."

Pape Diop est formel : il n’a jamais apporté un soutien financier au président de Pastef. «Je n’ai jamais aidé Sonko (Ousmane). Il n’a jamais reçu un franc de moi», a déclaré le président de Bokk Gis Gis dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur.



L'ancien maire de Dakar, reconnaît qu’il a eu des contacts avec Ousmane Sonko, juste après son licenciement de la Fonction publique et à la veille de la dernière présidentielle. Mais, il précise, qu'il n’a jamais été question d’argent.



A l'en croire : "Sonko, après avoir quitté la DGID (Direction générale des impôts et domaines) est venu me voir deux ou trois fois. Il m’a dit: je viens d’entrer en politique et je voudrais avoir une collaboration avec vous".



Il y a eu, après une autre rencontre. Cette fois-ci, explique Pape Diop : «En 2019, après les parrainages, il est venu et m’a dit : ‘Je n’ose pas vous demander de me soutenir, je sais que vous ne vous mettrez pas derrière moi, mais si vous pouvez m’aider, il faut m’aider. Malheureusement, il n’a pas eu cette chance. J’aurais bien voulu à l’époque, mais on était tous dans l’opposition"