Palestine : quand l’Occident étale son hypocrisie

Ce samedi 8 octobre 2023 marque un tournant dans

. Alors qu’il a toujours été opprimé et réprimé par l’envahisseur israélien, le peuple palestinien n’a jamais été défendu par les supposés défenseurs des libertés. L’Occident, chantre des droits humains et de la justice, s’est toujours bien accommodé aux violations des droits de la Palestine. Et pourtant, c’est lui qui dénonce urbi et orbi la guerre déclenchée par Poutine en Ukraine il y a vingt mois.

À bien des égards, les occidentaux ne valent pas mieux que Vladimir Poutine dont ils scrutent à longueur de journée les actes. Depuis plus d’un an et demi,

est le centre d’intérêt de l’Occident qui ne manque pas l’occasion de tirer à boulets rouges sur la Russie. Cette agression russe, ignoble et inhumaine, est certes à condamner. Mais ceux qui s’adonnent à cet exercice sont mal placés pour le faire. Pendant très longtemps, ces pays réunis au sein de l’OTAN pour la plupart et au premier chef les États-Unis, ont regardé sans rien dire Israël annexer un territoire de façon injuste.

euls quelques pays dont la France, très rarement, ont eu par le passé à dénoncer la colonisation menée par l’État hébreux sur le territoire palestinien. Fidèle à leur ligne directrice, les États-Unis n’ont jamais récusé les actes liberticides et provocateurs de Israël. En lieu et place, ils lui apportent un soutien aveugle, soutien qui a conduit Trump à reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et à y établir leur ambassade sous le leadership d’un Donald Trump zélé. Ce soutien, Joe Biden l’a exprimé ce samedi en promettant de s’assurer que Israël a de quoi se défendre. Une manière de dire qu’il n’hésitera pas d’appuyer militairement ce pays.



Quand les peines des Palestiniens sont tues

L’Occident a trop minimisé la souffrance des Palestiniens. Aujourd’hui, les dirigeants occidentaux étalent toute leur hypocrisie et démontrent à la face du monde que la démocratie et les libertés ne les intéressent que très peu. Le ton de leurs discours dépend de là où se situent leurs intérêts. Le « déluge d’Al’Aqsa » entamé hier samedi par le Hamas dans le territoire israélien a déclenché de vives réactions contre cette faction et un soutien indéfectible à leur « victime ». Or, même en se voilant la face, le monde pourrait identifier qui sont les victimes, tellement les agressions ont été flagrantes. S’il faut condamner les morts, surtout les civiles innocentes, la morale et l’éthique politique voudraient que les milliers de morts causés par l’Israël en Palestine, depuis des décennies, soient condamnés sans réserve. Mais non, tant qu’il s’agit de ce peuple musulman, percuté et persécuté, il n’y a rien à signaler. Le monde peut continuer de tourner en rond.



Sans comparaison, ce que vit le peuple ukrainien c’est exactement ce que vit le peuple palestinien depuis des années. Et pourtant, l’Occident ne se limite pas qu’à condamner l’agression russe. Ils soutiennent sur le plan logistique, matériel, humanitaire, militaire et financier, le peuple ukrainien injustement attaqué. Pourtant, à y voir de près, le problème est le même en Ukraine qu’en Palestine: un Etat a décidé d’envahir son voisin et d’annexer une bonne partie de son territoire. Alors qu’est-ce qui doit expliquer que la position de l’Occident soit si versatile? Pourquoi soutenir l’Ukraine agressée et prendre faits et cause pour Israël agresseur? C’est en vérité là que réside toute l’hypocrisie des Occidentaux qui semblent soutenir qu’une vie palestinienne ne vaut pas un kopek.



Qu’il soit dit, l’opération en cours menée par le Hamas en Israël ne peut être défendue pour des raisons humanitaires. Mais elle peut être comprise si l’on jette un regard dans le rétroviseur. Voilà un peuple qui n’a même pas le droit de vivre la vie qu’il veut dans son propre territoire. Un peuple décimé, ses habitations ruinées à longueur d’années, un pays économiquement étouffé, dans l’indifférence totale.