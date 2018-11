Paiement bourses des étudiants : Ecobank démissionne

Le groupe Ecobank a décidé de ne plus assurer le paiement des bourses des étudiants sénégalais, si l'on en croit au journal Vox Populi. désormais, les structure Proxicash et Proximo vont prendre le relais. Le drame (mort de l'étudiant Fallou Sène lors d'une manifestation d'étudiants à l'Université Gaston Berger) né du retard du paiement des bourses au mois de mais 2018 a beaucoup secoué la banque panafricaine, qui a été pointé du doigt par les différents ministères impliqués (Finances et Enseignement supérieur). Même si Ecobank a toujours nié toute responsabilité.