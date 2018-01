Sport

PSG : Mbappé absent contre le Real ?

Beaucoup redoutaient la mauvaise nouvelle.



Et évidemment, elle n'a pas tardé à tomber. Kylian Mbappé, victime d'un gros tampon d'Anthony Lopes durant le choc Lyon-PSG de dimanche soir, devrait être absent pour deux mois. Selon les médias espagnols, dont l’agence de presse EFE et ESPN, l'attaquant français souffre en effet d’une fissure aux cervicales et doit donc déclarer forfait jusqu'à fin mars. Problème : Paris rencontrera le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions le 14 février. Puis le 6 mars. Ce qui rend une participation de l'ancien Monégasque quasiment impossible pour cet énorme duel.



