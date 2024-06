PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENGRAIS : LA RÉPONSE DES ICS À L’APPEL DU GOUVERNEMENT

Les Industries chimiques du Sénégal (Ics) apportent leur contribution dans la campagne agricole. La société a, en effet, pris les mesures nécessaires permettant d’assurer la continuité de la production d’engrais pour le programme de l’État. Ce, en fournissant aux paysans de l’engrais moins cher et de bonne qualité.



Ainsi, aux Ics, près de 20000 tonnes ont déjà achetées et acheminées dans les régions, si l’on se fie à un communiqué parvenu à Emedia. La production d’engrais sur le territoire national permet, en effet, au-delà des emplois créés, de garantir la disponibilité à temps et au prix le plus juste de toutes les formules d’engrais Npk nécessaires pour les différentes cultures agricoles. Selon les Ics, «une bonne fertilisation appliquée au bon moment, avec des engrais adaptés en qualité et en quantité est indispensable pour obtenir de bons rendements agricoles. Cela garantie ainsi des revenus pour les agriculteurs et suffisamment d’aliments, notamment des céréales, de fruits et de légumes pour nourrir le peuple sénégalais».



La même note renseigne que «les engrais produits pas les Ics sont 15 à 20% moins chers qu’en 2023 et le gouvernement a publié l’allocation des engrais assez tôt, ce qui a permis aux distributeurs de s’organiser à temps». Ainsi, à ce jour, renchérit l’entre- prise, «près de 20 000 tonnes ont déjà été achetées et acheminées dans les régions pour la campagne agricole, soit dix fois plus que l’année dernière à la même période».