PRESSE-REVUE: Les lions et le CFEE à la Une

Les quotidiens parvenus ce mardi à l’APS s’intéressent pour l’essentiel à l’équipe nationale de football qui joue jeudi contre la Colombie pour une qualification en 8 èmes de finale du Mondial 2018, au démarrage ce matin de l’examen de l’entrée en 6e et du CFEE, ainsi qu’à d’autres sujets de l’actualité.



Le quotidien Le Soleil met en exergue l’équipe du Sénégal et affiche en Une : ‘’Après les regrets, la remobilisation’’. Les Lions jouent jeudi contre la Colombie pour une qualification en 8 èmes de finale de la Coupe du monde qu’ils avaient ratée dimanche en concédant un match nul (2-2) face au Japon.



Les Lions ‘’jouent aux calculettes’’ pour cette qualification au deuxième tour, souligne le journal L’As, qui présentes ‘’les scénarii possibles pour la qualification des Lions en 8 èmes de finale’’.



L’Observateur s’intéresse au ‘’pari foot de fans des Lions’’. ‘’Ce sont des mordus de foot, amoureux de l’’équipe nationale du Sénégal qu’ils iront draguer jusqu’au coin le plus reculé du monde. Cela leur coûtera une fortune, peu importe. L’essentiel pour ces supporters venus du monde entier, soutenir les Lions en Russie, c’est de faire partie de l’aventure’’, explique le journal.



Vox Populi ouvre sur le démarrage ce matin de l’examen de l’entrée en 6e, en indiquant qu’il y a ‘’265 831 candidats, 1718 centres, 10 653 salles de classe de pour le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE).



La publication annonce également la mobilisation de 21 266 surveillants et 8 590 secrétaires à travers le Sénégal et en Gambie.



Mais, Sud Quotidien fait état de ‘’mille inquiétudes’’ au sujet de cet examen. ‘’Entre augmentation contestée de frais liés à l’organisation de cette évaluation nationale, inquiétudes liées à l’hivernage et autre quantum horaire fortement impacté par la grève des enseignants, la session 2018 du CFEE et de l’entrée en 6e démarre aujourd’hui’’, écrit le journal.



‘’Et en dépit d’une batterie de mesures pour parer à toute défaillance, le déroulement de l’examen ne semble pas totalement parti être…. un long fleuve tranquille’’, remarque-t-il encore.



Le Quotidien déplore ‘’l’occupation anarchique et l’accaparement des terres dans les Niayes, une zone hautement stratégique dans le développement de l’activité maraîchère et horticole du Sénégal’’.



Cette ‘’pression foncière’’ inquiète la Fédération nationale pour l’agriculture biologique (FENAB), qui a organisé lundi à Mboro un atelier pour ‘’échanger sur le sujets et les impacts sur leurs activités agricoles’’.



Enquête signale que le groupe African petroleum’s (AP) est ‘’en guerre contre le Sénégal’’ au sujet de l’attribution de 2 blocs Offshore à Total.



‘’Jens Pace, le PDG de African petroleum’s vient de trainer l’Etat du Sénégal devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI). D’après les termes du contrat, les deux parties avaient trois mois pour arrondir les angles, mais n’y sont pas parvenues’’, écrit le journal.



La Cloche s’intéresse à la polémique concernant l’indemnisation des soldats de l’opération ‘’Tempête du désert’’, en titrant : ‘’Nuages sur l’argent des +Jambars+’’.



‘’Pour l’indemnisation des victimes sénégalaises de la guerre du Golf, les familles courent toujours. L’ONG Jamra a remis le dossier sur le fil de l’actualité en indexant les autorités accusés de ne pas dire la +vérité+ sur l’argent qui a été versé pour les parents ces 93 Jambars, morts dans un accident d’avion en Arabie-Saoudite’’, écrit La Cloche.



Dans ce journal, l’ancien chef d’état-major général des Armées, Mamadou Mansour Seck, déclare : ‘’Ce n’est pas l’Armée qui reçoit directement l’argent, c’est le gouvernement. Et on applique les règles suivant le type d’opérations.’’

