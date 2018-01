Sen Revue de presse

PRESSE-REVUE: LES QUOTIDIENS S’INDIGNENT DES PROPOS "RACISTES" DE TRUMP

Les propos ‘’outrageants’’ et ‘’racistes’’ contre Haïti et l’Afrique tenus par le président américain lors d’une réunion le 11 janvier 2018 à la Maison Blanche sont largement commentés par les quotidiens reçus samedi à l’APS.



Selon le Washington Post, le président américain s’est emporté lors d’une réunion avec des parlementaires sur l’immigration en traitant l’Afrique et Haïti de ‘’pays de merde’’. Il a réagi au tollé international en soulignant vendredi sur son compte Twitter que ses propos ont été déformés.



Le Soleil informe que ‘’le président Macky Sall a dénoncé hier (vendredi) les propos de son homologue Donald Trump qualifiant l’Afrique, Haïti et le Salvador de +pays de merde+’’.



Le journal renseigne qu’une lettre de protestation a été remise à l’ambassadeur des Etats-Unis à Dakar. Il ajoute ; ‘’Trump rétropédale’’, en soulignant que ‘’le président américain indexe une déformation de ses propos’’.



‘’Le président américain traite l’Afrique et Haïti de +pays de merde+. Macky +clashe+ Trump’’, titre Sud quotidien. Le journal a repris les propos de Macky Sall qui se dit ‘’choqué’’ par les propos du Président américain en déclarant : ‘’L’Afrique et la race noire méritent le respect’’.



Vox Populi affiche de son côté à sa une : ‘’Nouveau dérapage du président américain. Trump fâche les +pays de merde+’’. Le journal est revenu par ailleurs sur la ‘’levée de boucliers contre le président américain après ses propos +racistes+’’



‘’Macky Sall condamne et fait convoquer l’ambassadeur américain à Dakar’’, fait-il savoir, en signalant que ‘’l’Union africaine dénonce des remarques +blessantes+ et +dérangeantes+’’, tandis que ’’l’ONU parle de +honte+.



‘’Langage ordurier du président américain. Trump au fond du trou’’, titre Le Quotidien qui reprend les propos de Macky Sall selon lesquels : ‘’L’Afrique et la race noire méritent mieux que ça’’. Selon le journal, ‘’dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur informe avoir convoqué l’ambassadeur américain à Dakar pour lui remettre une note de protestation’’.



‘’Insultes du président américain contre l’Afrique et Haïti. Macky recadre Trump’’, affiche L’As. Le journal a également repris le président sénégalais qui déclare : ‘’Je suis choqué par ses propos que je rejette’’.



Pour sa part, Libération s’est intéressé au ‘’scandale du lait pour bébé contaminé’’, en titrant : ‘’Le Sénégal touché’’.



‘’Le Sénégal est concerné par l’affaire du lait contaminé qui fait scandale en France. Informées par une note confidentielle en date du 28 décembre 2017, les autorités du ministère du Commerce ont pris des mesures idoines en ordonnant le retrait des produits incriminés des services de pédiatrie et des pharmacies privées’’, écrit-il.



‘’Affaire Lactalis. Du lait contaminé à Dakar’’, titre de son côté Enquête. ‘’La Direction du commerce intérieur a procédé au retrait de 1648 cartons et 9848 boites de lait d’une valeur de 52 millions de francs CFA. Des échantillons ont été transmis aux laboratoires de sécurité sanitaire des aliments’’, fait savoir le journal.



