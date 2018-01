Sen Revue de presse

PRESSE-REVUE: LE DÉCÈS DU KHALIFE GÉNÉRAL DES MOURIDES À LA UNE

Le décès du Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, fait la Une des quotidiens sénégalais reçus mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, est décédé mardi à l’âge de 94 au village de Niary Ngayné, non loin de Touba, la capitale du mouridisme.



Serigne Sidy Moctar Mbacké a été inhumé à Touba, à Gouye Mbinde. Il a été remplacé à la tête de la communauté mouride par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Né en 1924 à Mbacké Kadior, village de retraite spirituelle par excellence de feu son père Serigne Bara, Serigne Sidy Moctar Mbacké était le septième Khalife de Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride.



Il avait accédé à la tête de la communauté mouride après le décès, le 30 juin 2010, de Serigne Mouhamadou Lamine Bara, premier petit-fils devenu Khalife général.



"Le Sénégal en deuil", titre le quotidien Le Soleil, soulignant que la réunion du Conseil des ministres prévue ce matin a été annulée.



"Serigne Sidy Moctar Mbacké n’est plus" (Sud Quotidien) notant qu’il était le doyen des petits-fils de Serigne Touba, le fondateur de la communauté mouride.



"Le Khalife général des Mourides n’est plus", affiche Walfadji, ajoutant que le défunt "laisse un grand vide".



"Adieu le Soufi", affiche Enquête qui note que le saint-homme, qui a reçu ‘’une formation complète sur le mysticisme", s’est "toute sa vie durant, battu pour le rayonnement de l’islam".



Selon le quotidien Vox populi, "Touba perd son 7e Khalife". "Serigne Sidi Moctar Mbacké s’est éteint", titre Tribune.



"Serigne Sidy Moctar est parti", affiche Libération à sa Une. "Serigne Sidy Mocar rejoint Ahmadou Bamba", titre L’As tandis que selon Le Quotidien : "Touba perd son Khalife".



