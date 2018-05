POURSUITE: Augustin Tine lance le Procureur aux trousses du Capitaine Dièye

Ces dernières semaines, sa démission a fait beaucoup de bruits, faisant même sortir la Grande muette de son mutisme légendaire. Et pour mettre plus de piquants à la sauce Dièye, le ministre des Forces Armées, Augustin Tine, a décidé de faire poursuivre le Capitaine démissionnaire, Mamadou Dièye. En effet, des sources proches du ministère des Forces armées nous apprennent que le ministre de tutelle a fini d’envoyer un ordre de poursuite contre Capitaine Mamadou Dièye. Le procureur de la République du Tribunal de Dakar a reçu hier l’autorisation de poursuivre le soldat démissionnaire, après cet ordre de Augustin Tine. Les mêmes sources affirment que Mamadou Dièye sera poursuivi sans aucun doute pour désertion. Maintenant, c’est au maître des poursuites de déterminer les autres infractions, s’il en existe. Mais du côté du ministère, on s’attend à ce qu’il soit poursuivi pour divulgation de secrets militaires, entre autres infractions. Cette nouvelle donne dans l’affaire du Capitaine Mamadou Dièye confirme les menaces de radiation de ce dernier par les autorités de l’Armée. Mamadou Dièye risque, en plus de cette mesure disciplinaire, une condamnation, si les faits que visera le procureur de la République sont avérés.



Le Capitaine Mamadou Dièye a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à donner un entretien au site d’informations générales dakaractu.com. Annoncé un temps au camp militaire de Bargny, le Capitaine Dièye a été placé en garde à vue à la Brigade prévôtale. Des sources proches de la Grande muette banalisent cette arrestation par la Section de recherches de la Gendarmerie et parlent de simples mesures disciplinaires. Elles expliquent que le Capitaine fait l’objet de cette arrestation suite à sa désertion des rangs de son corps. «Le Capitaine Dièye a commis ce que nous appelons une désertion. C’est quand un militaire quitte les rangs, sans autorisation de ses supérieurs, durant un certain nombre de jours. Dans pareilles situations, le soldat doit faire face à des sanctions et certains sont mêmes jugés par le Tribunal militaire», informaient nos sources. Les sources avançaient que les démissions dans l’Armée ne peuvent être effectives que si les autorités militaires entérinent la demande dans les trois mois suivant son dépôt. Ce que reconnaissait d’ailleurs le Capitaine démissionnaire dans la presse, en estimant même avoir remis sa démission à son supérieur hiérarchique direct en janvier 2017. Qu’avant même la réponse, il a quitté les rangs de l’Armée, après avoir attendu, en vain, la réponse du chef de l’État, Chef suprême des Armées, qui devait confirmer sa demande. Ce qui n’a jamais été fait et Capitaine Dièye accuse ses supérieurs militaires d’avoir retenu sa lettre de démission.



Entre-temps, Capitaine Mamadou Dièye est passé à autre chose. Il tâte le terrain politique et défie même le président de la République, pour les échéances électorales de 2019. Cependant, si cet ordre de poursuite va jusqu’au bout, il risque de n’être qu’un spectateur de la Présidentielle de février 2019.