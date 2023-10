POURQUOI LE VENDREDI 6 OCTOBRE EST JOUR DE VÉRITÉ POUR SONKO

C’est une autre manche, et peut-être une dernière pour le maire de Ziguinchor, pour espérer retirer des fiches de parrainage. En effet, sa requête sera au rôle de la Cour suprême. Il s’agit du « référé-liberté contre le refus de la Direction générale des élections (Dge) de délivrer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko le vendredi 6 octobre ». La collecte de parrainages est l’une des étapes de la candidature. Le leader de l’ex Pastef, qui s’éloigne de plus en plus de la Présidentielle, après sa radiation des listes électorales, semble tout de même se préparer à des plans B puisque nombre de ses proches ont retiré des fiches de parrainage.