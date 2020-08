POUR UNE INTERDICTION DE JOUER AU FOOT, ILS ATTAQUENT LA GENDARMERIE ET BLESSENT DEUX AGENTS

Des jeunes issus de la localité de Balou, commune située dans le département de Bakel ont attaqué la gendarmerie de la localité après qu’ils ont été interdits de jouer au football à cause des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et lors de ces échauffourées, deux gendarmes ont été blessés. Un acte déploré et condamné par le gouverneur de Tambacounda Mamadou Oumar Baldé, joint au téléphone par la RFM.



Selon le gouverneur, les jeunes qui n’ont pas accepté cette mesure d’interdiction, ont voulu manifester leur courroux en attaquant le poste de gendarmerie jusqu’à causer des blessures à des gendarmes. « C’est inacceptable et intolérable. Nous avons procédé à des arrestations. Plus de dix jeunes ont été interpellés. Et l’enquête suit sont cours. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront arrêtées et traduites en justice », prévient le gouverneur de Tambacounda.