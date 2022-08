« POUR MOI, SADIO MANÉ C’EST LE MEILLEUR JOUEUR DU MONDE »

Samuel Eto’o est au Sénégal dans le cadre d’une visite de promotion du Qatar, pays hôte de la coupe du monde 2022 (20 novembre - 18 décembre). Il a animé une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur la performance de l’attaquant sénégalais, Sadio Mané. « Vous savez, le problème des africains c’est qu’on ne croit pas suffisamment en nous. Et pourtant, nous sommes les meilleurs. La preuve ? Nous avons le meilleur footballeur du monde, Sadio Mané. C’est mon petit frère », a dit Eto’o. Selon lui, Sadio n’a rien à faire pour le ballon d’or mondial. « Pour moi il est le meilleur joueur du monde. Maintenant ça ne dépend pas de lui », a-t-il répondu.



S’agissant des chances de l’Afrique lors de la prochaine coupe du monde Qatar 2022, il a soutenu que c’est la coupe du monde idéale pour nous africains. « C’est possible pour nous africains de gagner la coupe du monde. Je rêve aussi que le Cameroun la gagne, mais c’est d’abord l’intérêt de l’Afrique qui me préoccupe. Je serais heureux si c’est le Cameroun qui gagne et si c’est le Sénégal, je le serais autant. Je vous dis que nos équipes n’ont rien à envier aux autres », a-t-il dit lors de la conférence de presse. Concernant le Sénégal, Eto’o a rappelé que c’est la meilleure équipe d’Afrique actuellement. Elle était la meilleure équipe également lors de la CAN et l’équipe du Sénégal sera tête d’affiche et les autres équipes s’aligneront derrière elle.



Par ailleurs, on note plusieurs techniciens locaux à la tête des sélections africaines. Une bonne chose selon Eto’o qui a pris en exemple Aliou Cissé, entraîneur de l’équipe du Sénégal. « Aliou Cissé il était contesté il y’a quelques années. Il faut qu’il y est une stabilité dans une fédération. Je suis heureux pour lui d’avoir gagné la coupe d’Afrique. J’aime le Sénégal énormément. Il avait quelques difficultés avec certains d’entre nous, mais nous avons tous protégé Aliou pour qu’il nous montrent le meilleur de lui. C’est l’Afrique qui gagne et le Sénégal nous montre la voie », a-t-il déclaré. Cependant, il a déploré le fait que nous avons 5 représentants pour une confédération à 54 pays. « C’est ce que je déplore. Il y’a plusieurs pays qui pouvaient aider cette Afrique à être meilleure, mais malheureusement nous n’avons pas beaucoup de représentants », a également indiqué Eto’o.



Parlant de la prochaine coupe du monde, il a soutenu que le Qatar, en travaillant, s’est dit comment rendre cette coupe du monde meilleure. « Nous avons travaillé pour que ça soit aussi facile pour les fans. Il y’aura l’hébergement pour tout le monde. On dit que c’est un pays cher mais tout a été fait pour loger les supporters à la capacité de leur moyen. Des fan zones seront installées un peu partout à travers le pays. Il y’aura les centres commerciaux, les plages, bref toutes les activités seront mises à disposition parce que ça sera la fête au Qatar », a dit le comité.