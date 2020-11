PLUS DE 1537 MIGRANTS INTERCEPTÉS, 29 CONVOYEURS DÉFÉRÉS

Les chiffres font froid dans le dos. Plus de 1537 migrants ont été arrêtés entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour, et Saint-Louis, d’après le communiqué de la police nationale. Le document ne précise pas la période pendant laquelle les arrestations ont eu lieu, mais ajoute que 29 convoyeurs ont été déférés au Parquet, et six pirogues également saisies.



Le phénomène prend de l’ampleur au Sénégal avec son lot de morts.



Mamadou Lamine Faye, après avoir trompé la vigilance de son épouse, a remis son fils aîné, Doudou, âgé de moins de 14 ans, à des passeurs qui devaient rallier l’Espagne à partir de Mbour.



Pendant la traversée, l’adolescent est tombé malade avant de rendre l’âme. Son corps sera jeté dans l’océan comme le racontera un des rescapés à son père. Qui a été cueilli hier, et placé en garde-à-vue à la Brigade de recherches de Mbour, pour homicide involontaire et complicité d’émigration clandestine.