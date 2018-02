Flash actualité - Dernière minute

"PLAN YEESAL SENELEC 2020" : La SENELEC veut mobiliser 30 milliards de FCFA

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a lancé, mardi, sur le marché financier de l’UEMOA, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne en vue de mobiliser 30 milliards de FCFA, a-t-on appris de la Compagne de gestion financière et de bourse (CGF).



"Cette opération de la société nationale d’électricité sénégalaise s’inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources mise en place par les instances de décision de Senelec pour financer, en partie, le +Plan Yeesal Senelec 2020+", explique la CGF dans un document consulté par l’APS.



"Il s’agit d’une opportunité de placement qui offre une rémunération (taux d’intérêt) de 6,5% par an, net d’impôt pour les résidents au Sénégal", note la même source, soulignant que la durée de l’emprunt est de 7 ans dont 2 ans de différé.



Les souscriptions sont ouvertes à toute personne physique ou morale, résidente ou non dans l’espace UEMOA et s’étendront jusqu’au 20 mars 2018 avec possibilité de clôture par anticipation, ajoute le document.

AAD Senxibar

