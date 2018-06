PDS: CHEIKH SADIBOU FALL PRESSE LE CANDIDAT KARIM WADE

L’ancien ministre de l’intérieur du Sénégal et membre du comité directeur du Pds, Cheikh Sadibou Fall, met la pression sur Karim Wade, ex-ministre d’Etat chargé de la Coopération internationale, de l’aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures et candidat des Libéraux pour la prochaine présidentielle.



Invité de l’émission Grand Jury de la Radio Futurs médias (Rfm privée) hier, dimanche 24 juin, Cheikh Sadibou Fall, également ancien ambassadeur du Sénégal en Italie, soulignant d’emblée qu’il n’a aucune information au sujet du calendrier de Wade fils, a toutefois estimé que le moment est venu pour celui-ci de rentrer au bercail pour porter sa candidature pour la prochaine présidentielle. «Il est temps que Karim rentre au bercail».



Pour cela, le responsable du Pds invite Karim Wade à braver les menaces des tenants actuels du pouvoir qui, selon lui, sont en train de tout faire pour empêcher son retour. «Le Pds n’a pas de candidat de rechange. Karim Wade est et reste le candidat du Pds à la Présidentielle de 2019. Il est grand temps qu’il soit là.



C’est un combat politique et un combat politique comporte des risques. Qu’il revienne dans son pays pour parler aux Sénégalais et leur présenter son programme politique. On ne peut pas faire une campagne politique, via les réseaux sociaux ou par correspondance épistolaire», a soutenu Cheikh Sadibou Fall.



Par ailleurs, s’exprimant sur la controverse au sujet de l’inscription ou non de Karim Wade sur le fichier électoral, l’ancien ministre libéral n’est pas allé par quatre chemins pour recadrer son successeur, Aly Ngouille Ndiaye qui avait indiqué, lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote du projet de loi modifiant le Code électoral, que Karim Wade n’est pas inscrit sur les listes électorales. «Aly Ngouille raconte n’importe quoi. Karim a bien son récépissé. Il s’est présenté devant une commission administrative, il a été inscrit sur les listes électorales. Donc, Aly Ngouille Ndiaye et son collègue de la Justice, Ismaïla Madior Fall, sont en train de tout faire pour que Karim ne participe pas à la présidentielle».