PARRAINAGE , DÉTENUS POLITIQUES : LE F24 ANNONCE UN RASSEMBLEMENT À LA PLACE DE LA NATION, CE VENDREDI

Le F24 va encore investir la place de la Nation ce vendredi.



Mamadou Mbodj et ses camarades souhaitent l’annulation du parrainage, la libération de détenus dit politiques et l’organisation d’élections inclusives et transparentes.

Le modifications portées sur le parrainage à l’issue du dialogue politique ont été votées et adoptées à l’Assemblée nationale par les députés. Par la suite, les députés de la coalition Yewwi Aska avaient attaqué le projet de loi à travers en recours en annulation au Conseil Constitutionnel. Ils ont été déboutés.

Quelques 106 détenus ont été récemment libérés à la veille du grand Magal de Touba. Toute chose qui font croire à d’aucuns que le régime est en train de décrisper l’espace politique. Sauf que le leader du parti Pastef dissous Ousmane Sonko est toujours dans les liens de la détention.