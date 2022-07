Ouverture du 5è Salon des startups « AFRITECH» : Yankhoba Diatara accélère la cadence de la promotion de l’innovation numérique avec la mobilisation de 100 milliards

C’est avec la remise d’une enveloppe de 10 millions et 10 ordinateurs aux lauréats de la 5é édition du Salon des Startups « Afritech » que le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara a enclenché l’accélération de la cadence de la promotion de l’innovation numérique au Sénégal.

Avec l’ambition de mobiliser 100 milliards pour accompagner les Startups grâce à la disponibilité exprimée par les institutions de financements telles que le Fongip, Crédit mutuel et autres., Diatara est déjà sur les starting blocks pour réaliser cette volonté. Mieux, sur une enveloppe de 100 millions de dollars déjà mobilisée pour la transformation numérique du Sénégal, les 20 millions de dollars sont destinés à accompagner les Startups en sus des 15 milliards de la DER. Il faudra ainsi souligner que cet engagement du ministre Yankhoba Diatara est la résultante des orientations et de la vision du Chef de l’Etat, Macky Sall qui s’est fortement impliqué dans la prise en charge, l’accompagnement et la promotion des innovations dans le secteur du numérique.

Aujourd’hui, l’économie numérique s’impose comme un secteur incontournable pour toutes les nations qui aspirent au progrès, à l’inclusion sociale et à la croissance durable.

Pour Yankhoba Diatara «nos jeunes porteurs de projets et leur capacité d'innovation constituent un puissant levier de développement, créateur de valeurs dans un contexte de révolution 4.0, où le numérique est le moteur la croissance » . Avant de souligner que le Président Macky Sall est conscient du potentiel catalyseur du numérique, une réalité qu’il a bien prise en compte dans les politiques publiques et spécifiquement dans le cadre de son Programme quinquennal 5-3-5. « Le Programme ligeeyal Ellek a consacré lla Société numérique inclusive » comme troisième initiative présidentielle avec l’ambition de « promouvoir une société apprenante et une économie de l’innovation ». Cette ambition constitue le socle de notre Stratégie Sénégal Numérique 2025, communément appelée SN2025, qui a pour but de porter l’apport du numérique à 10% du PIB par la création d'emplois et la promotion de l'entreprenariat » a rappelé le ministre.

C’est à cet effet d’ailleurs que Diatara a souligné l’adoption récente de la Statup Act, la loi portant création et promotion de la startup, qui fait du Sénégal le deuxième pays Africain, après la Tunisie, ayant mis en place un cadre législatif, incitatif et favorable à l’accélération de la mise en place d’entreprises innovantes et à forte croissance.

Revenant sur le Salon, Yankhoba Diatara a témoigné de son impact sur l’économie du Sénégal. « Ce salon qui regroupe de jeunes porteurs de projets innovants et des startups contribuera à renforcer la place du numérique sur lequel l'État mise beaucoup dans le cadre de son apport dans la croissance du PIB » a-t-il soutenu.

Non sans manquer de féliciter le Président du MDES, monsieur Mbagnick Diop pour les constants gros efforts auxquels il ne cesse de consentiren vue de redonner confiance, espoir et courage à la jeunesse des flancs de laquelle seront issus nos champions et Licornes de demain.