Ousmane Sy : « La police de proximité sera réévaluée et repositionnée »

Mieux, il a indiqué que le réajustement stratégique de la méthode policière dans le cadre de relations apaisées avec les acteurs sociaux demeure son crédo. « Je fais le serment de veiller personnellement à l’instauration d’un climat de confiance entre la population et la police d’une part et entre notre corporation et la presse. Nos relations avec la presse seront renforcées grâces à des actions de communication soutenues », s’engage l’Inspecteur général de police, Ousmane Sy. Qui indique également que l’ouverture vers les acteurs sociaux, les Asc, les groupements de femmes, les notabilités coutumières et religieuses, les universitaires, entre autres, sera poursuivie et renforcée.