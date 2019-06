Ousmane Sonko "sidéré" par les propos de Macky sur l'affaire Aliou Sall

"Je suis sidéré par la déclaration faite ce jour par Macky Sall à l'issue de la prière de l'Eid-el-fitr sur l'affaire BBC - Petrole et gaz du Sénégal. Cet homme ne respecte pas son peuple et est arrivé à un niveau de mépris et de dédain inimaginable" à t-il martelé.