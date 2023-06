Ousmane Sonko : Que prépare le gouvernement ?

“C’est du déjà entendu”. C’est l’appréciation de l’analyste politique Mamadou SY Albert commentant dans L’Observateur la sortie du Premier ministre, Amadou Ba, en compagnie des ministres de la Justice, Ismaïla Madior Fall, de l’Intérieur, Antoine Diome, des Forces armées, Me Sidiki Kaba et du porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, après les violents événements qui ont secoué le pays.



Bien qu’il admette que “sur la forme, c’est important que le Premier ministre ait pris l'initiative de coordonner la conférence de presse” et insiste sur “la mauvaise posture du Sénégal par rapport à certaines organisations internationales” qu’il fallait corriger, Mamadou Sy Albert est d’avis que le gouvernement “a réussi tout sauf vaincre.”



La seule chose dont il est sûr, c’est que quelque chose se prépare: “Que ce soit l’affaire Ousmane Sonko, les enquêtes annoncées, il n’y a pas un élément nouveau. Ils ont promis des enquêtes judiciaires depuis fort longtemps et jusqu’à présent, ça n’avance pas. C’est du déjà entendu”, dit-il.



Avant d’ajouter : “C’est une crainte. Le fait de rappeler le rôle des forces de sécurité, parler de l’Etat de droit, ça sent mauvais. Il y a une suite de l’affaire Sonko qu’on est en train de préparer”.