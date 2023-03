Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : l’acte médical qui risque de renvoyer une nouvelle fois le procès

Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang doivent être face-à-face jeudi prochain devant le tribunal. Mais d’après les prédictions de Les Échos, on va vers un troisième report de l'audience après ceux du 2 février et du 16 mars.



Motif ? Selon L’Observateur, le président de Pastef s’est vu établir, le 21 mars, un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (ITT) de dix jours. Ce qui fait qu’il ne devrait être en jambes au plus tôt que le 31 mars, soit au lendemain de la nouvelle date fixée pour son procès contre le ministre du Tourisme, qui l’accuse de diffamation et injures publiques.



Le document médical porte le cachet de Dr Samir Simon Boulos. Convoqué par les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU), ce médecin généraliste-échographiste a déclaré avoir consulté Ousmane Sonko à Suma Assistance, où il était hospitalisé après les événements du 16 mars, et à la demande de son collègue Dr Ousmane Cissé, présenté comme le médecin traitant du maire de Ziguinchor; ce qu’il nie.



Les Échos renseignent que les policiers doutent de l’authenticité du certificat médical de Boulos. D’autant que, selon le journal, le médecin s’est abrité derrière le secret médical lorsque ces derniers lui ont demandé de préciser les bases de l’établissement de l’ITT en question.