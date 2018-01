Economie

Ousmane Sonko : «L’Etat doit avoir le courage de dire aux Sénégalais que le Ter va coûter plus de 1000 milliards »

Le leader du Pastef-Les patriotes persiste et signe sur sa révélation sur le coup du Train express régional (Ter). Selon Ousmane Sonko l’Etat doit avoir l’honnêteté de dire aux populations que le coup du projet s’élève à plus de 1000 milliards de F Cfa et non 568 milliards.

L’ex-inspecteur des Impôts et Domaines Ousmane Sonko a encore vilipendé le gouvernement qui, selon lui, n’a pas donné les chiffres exacts dans les contrats sur le Ter. Il renseigne que le gouvernement a confirmé ses dires dans la réponse des autorités à la lettre qu’il a adressé au gouvernement, en tant que député, pour des éclaircissements



«J’ai envoyé une question écrite au gouvernement et la semaine passée, j’ai reçu la réponse à ma lettre. Dans sa réponse, le gouvernement m’a donné raison car il soutient que si on met ensemble la première tranche et la deuxième tranche, le tout fait 665 milliards de F Cfa. Donc, déjà, il y a une différence de 97 millions entre ce qu’ils avaient annoncé et ce qu’ils ont dite dans leur réponse», a-t-il informé.



Poursuivant, il ajoute : « Dans les 665 milliards de F Cfa, ils ont écrit noir sur blanc que le TVA n’en fait pas partie. Pire, ils n’y ont pas ajouté les intérêts parce que dans la première tranche qui s’élève à 568 milliards, l’Etat ne supporte que 110 milliards, le reste, il va le chercher dans d’autres pays sous forme de dettes. Donc les 4/5 du coup du projet sont des dettes».



L’invité de « RFM Matin » de renseigner que l’Etat devra payer 26 milliards de F Cfa par an et pour 25 ans. «Il devra payer le TVA à 665 milliards, plus le TVA pour les deux tranches à 110 milliards, les intérêts à payer dans la première tranche à 82 milliards, et les indemnisations à payer aux 1700 ménages. Le Tout s’élève à 909 milliards de Cfa», a-t-il expliqué.



Sur un ton catégorique, le député déclare que le coup du Ter va largement dépasser les 1000 milliards de F Cfa.

AAD Senxibar

