Ouakam/Terme sud : Retour sur une expulsion brutale de 79 familles

Le réveil a été brutal dans le quartier Terme sud situé dans la commune de Ouakam, dans la capitale du Sénégal. C’est vers 06 heures, ce matin, que les gendarmes se sont positionnés dans les différentes artères de la cité. Dans ce quartier plus de 79 familles occupent les logements de fonction depuis plus de 40 ans.







C’est près de 79 familles qui ont été sommées de quitter les lieux où elles vivaient depuis plusieurs années. Ce matin, la Dscos a recouru à l’intervention de gendarmes pour expulser manu militari leurs anciens frères d’armes décidés à ne pas sortir de leurs maisons. Plusieurs blessés ont été notés dont certains évacués à l’hôpital.



À rappeler que la Cour suprême a tranché le litige autour du titre foncier n°1143/Nga sis à Ouakam Terme-Sud, par arrêt N°48 du 26 décembre 2019, confirmant la pleine propriété de la Coopérative militaire de construction (Comico) sur l’extrait dudit titre foncier qu’il a acquis avec frais auprès de l’État du Sénégal, le 16 octobre 2008.





Une situation qui a fini par révolter les habitants du quartier de terme sud et environs. Les jeunes pour barrer la route aux agents ont brulés des pneus au niveau des quartier environs. Mais avec la détermination des pandores, les jeunes sont repoussés à l’aide des grenades lacrymogènes. Une situation qui a fini par dégénéré car tout le quartier environ est envahi par les odeurs des outils des gendarmes. Petit à petit les autres les groupes de ripostes commencent à se former dans la cité Comico, le village de Ouakam et la cité Avion. Les jeux de pierres des jeunes de Ouakam perturbent la circulation sur la route qui mène vers la cité comico en passant par la pharmacie Cité Avion.



Au niveau du quartier de terme sud, les bagages des occupants des logements de fonction de l’armée sont exposés à l’air. Car le bataillon du sport des forces armées avec le soutien des gendarmes ont fait sortir les matériels des anciens militaires. Les anciens militaires qui ont servi depuis plus de 40 ans ne peuvent plus tenir les larmes face aux caméras et aux journalistes. Dans ce lot figures les veuves, les blesses et les handicapés de guerre.



Dans ce quartier 75 familles passent la nuit dans les maisons de ce quartier de terme sud. L’armée a demandé à ses occupants de quitter le lieu mais les deux parties ont fini par voir dame justice. Car si les familles des anciens militaires soutiennent qu’ils ont un papier pour occuper les lieux. Du coté de l’armée le lieu reste un logement de fonction donc les anciens qui ne servent plus doivent laisser la place aux jeunes en fonction.