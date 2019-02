Oscar 2019: Baba Maal récompensé

La récompense est allée au film Black Panther et sa compositeur Ludwig Goransson. Un prix qu'il partage bien évidemment avec Baba Maal qui a prêté sa voix melodieuse aux perfoemances du Black Panther, de Mbaku, les heros du film. L'artiste qui n'est plus à présenter au public senegalais a reagi chez nos confrères d'Emedia:"C’est une première pour la musique sénégalaise qui remporte un Oscar. J’ai toujours défendu pour que la musique africaine ait sa place dans l’industrie internationale et cela vient d’aboutir ».