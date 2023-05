Organisation CAN 2027 : Amadou Ba donne la position du Sénégal

Le Premier Ministre et nouveau ministre des Sports, Amadou Ba, s'est exprimé, ce mercredi, à Dakar, sur la probable candidature du Sénégal à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 (CAN).



"Nous allons étudier le cahier de charge de la CAN 2027 pour voir les conditions pour organiser la Coupe d’Afrique. La candidature est déjà validée par le Président de la République. En effet, Après Sénégal 92, le moment est venu au regard des résultats obtenus ces derniers temps, d’organiser une compétition d’envergure internationale", a-t-il déclaré, lors de la passation de service avec l'ex-ministre des Sports, Yankhoba Diatara.



À rappeler que la Confédération Africaine de Football (CAF) a pour l'heure enregistré quatre différentes candidatures à l'organisation de la CAN 2027. Les nations candidates sont (par ordre alphabétique) :



1. Algérie



2. Botswana



3. Égypte



4. Kenya, Ouganda et Tanzanie (candidature conjointe)



Prochaines étapes et dates limites provisoires :



- 23 mai 2023 : Date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés.



- 1 juin-15 juillet 2023 : Visites d'inspection



- Date à confirmer : Décision du Comité Exécutif de la CAF