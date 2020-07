Offre Illimix de Orange: les consommateurs crient au scandale

opérateur téléphonique numéro 1 au Sénégal a reçu une pluie de critiques, hier mercredi 22 juillet, à l’annonce des changements drastiques opérés sur ses offres Illimix. En effet, Orange hausse les prix de ses forfaits Illimix tout en diminuant sensiblement le volume de données initialement inclus dans l’offre. Ce revirement brusque a poussé les consommateurs à crier haro sur le baudet, d’autant plus que ces derniers n’ont été notifiés des nouveaux tarifs que lors de leur entrée en vigueur, mercredi matin. « Ce coup de jarnac d’orange est inacceptable pour une société qui fait plus de 3 milliards 200 millions par jour », a décrié Momar Ndao, président de l’Association des consommateurs sénégalais (Ascosen), sur sa page Facebook.



Le député Cheikhou Oumar Sy n’est pas en reste: « Au moment ou nous cherchons à relancer notre économie fortement touchée par la pandemie, la société Orange continue a sucer notre sang pour aller soutenir la relance économique de la France. C’est de l’esclavage technologique et numérique.

Les téléphones et surtout les smartphones sont devenus des outils de travail. Nous n’avons pas besoin de Package de 5GO pour la nuit. Nous travaillons généralement de 8h à 17h.

Il faut arrêter cette arnaque. C’est pire que la COVID-19 et semblable à la mise à mort de Georges Floyd.

Nous interpellons l’ARTP pour des explications cette forfaiture. Pourquoi les consommateurs ne sont pas informés à l’avance?

Avec 12.000 fcfa au Maroc vous avez un illimité mensuel et 25GO pour l’internet le double de ce que Orange Sénégal offre à 15.000 Fcfa », a déclaré le parlementaire sur le réseau social.



