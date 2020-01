Officiel : La prochaine CAN se tiendra du 9 Janvier au 6 février 2021

C’était annoncé, mais c’est à présent officiel, la prochaine coupe d’Afrique des nations se tiendra sur la période Janvier-février 2021. En visite de travail au Cameroun (Yaoundé) depuis le 13 janvier, le président Ahmad Ahmad et ses collaborateurs ont tranché.

Dans un communiqué de la Commission d’organisation de la CAN, publié ce mercred 15 janvier. On peut lire : « Pour l’édition 2021, la Coupe d’Afrique des Nations Total se déroulera au Cameroun, du 9 janvier au 6 Février 2021 », renseigne le document publié l’issue de travaux entre la CAF et les autorités camerounaises.

L’aspect climatique a été soulevé, comme l’une des raisons qui sont à l’origine de ce changement de calendrier. « Les conditions climatiques défavorables pendant la période juin-juillet. » Ce chamboulement notable survient alors que la CAF avait décidé en 2017 de l’organisation de la compétition phare africaine en juin-juillet.