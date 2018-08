Officiel : La caution pour la Présidentielle 2019, c’est 30 millions de Fcfa

C’est officiel. La caution pour participer à la course vers la magistrature suprême au Sénégal est passée de la rondelette somme de 65 millions à 30. « Un montant qui devrait être versé à la caisse des dépôts et de consignations », a appris Les Echos. A noter que le ministre de l’intérieur, Aly Ngouye Ndiaye, a porté sur les fonds baptismaux la couleur « blanche, opaque et non gommée » des enveloppes de « format 100mm*130mm » à utiliser lors de la présidentielle de 2019. Les enveloppes portent des inscriptions de couleur noire.