Offensive contre les rebelles : les instructions de Macky à l’armée

Le Chef de l’Etat s’est adressé à la nation ce dimanche, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. dans son discours, Macky Sall a évoqué les opérations menées par l’armée en Casamance, contre les rebelles appartenant au Mfdc.



«Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d’honneur. Aux blessés, j’adresse mes vœux de prompt rétablissement.



Je renouvelle mon soutien à ceux et celles parmi vous qui sont déployés au service de la paix dans le monde, et en opérations pour la défense de l’intégrité territoriale, et la lutte contre la criminalité transfrontalière et le pillage de nos ressources naturelles.



J’ai donné ordre à nos Forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit ces opérations jusqu’à ce que tous les objectifs assignés soient atteints. »