« ON IRA AU QATAR AVEC UNE GRANDE AMBITION »

Les Lions du Sénégal ont décroché leur ticket pour la prochaine coupe du monde Qatar 2022. Ce, en battant l’Égypte lors de la séance de tirs au but (3-1) à l’issue du match barrages-retour dans le cadre des éliminatoires. Leur sélectionneur, Aliou Cissé a fait face à la presse.











« Quand on est unis, rien ne peut nous arrêter »



« Beaucoup de bonheur. Ce fut un match difficile, stressant. Sur le terrain, il y avait de véritables guerriers qui voulaient aller à la Coupe du monde. Nous dédions cette qualification au peuple sénégalais et aux supporters. Ils sont là depuis 8 h. On a même vu des enfants donc, cette qualification c’est pour les supporters et le peuple sénégalais. Si je pouvais aller dans chaque maison je le ferais pour remercier tout le monde. Je profite également de cette occasion pour dire que quand on est ensemble, c’est le Sénégal qui gagne. Quand on est unis, rien ne peut nous arrêter. Je remercie et félicite tout le monde ».



« L’animation a été bonne »



« C’est une question technique. Tous les entraîneurs au monde font tout pour mettre leurs meilleurs joueurs dans de meilleures conditions. Et c’est ce que nous avons essayé de faire avec Sadio. Vous vous rappelez lors des éliminatoires, on était en 4-4-2. Mais lors de la dernière Coupe d’Afrique au Cameroun, c’est grâce à notre système de 4-3-3 qu’on a gagné le trophée. Pour ce soir, je crois que l’animation a été bonne. Toutefois, je reste sur ma faim sur l’utilisation du ballon. C’est vrai que c’est un match d’hommes mais ce que je regrette, c’est quand on récupère le ballon, on le perd aussi très rapidement. En dehors de ça, je dis que tous les garçons sont expérimentés. Ils ont joué de grandes compétitions comme la Ligue des champions, la Coupe du monde, la Coupe d’Afrique, etc. Donc, je ne m’inquiétais pas de la gestion des émotions ».



« C’était la meilleur entame de match dont on pouvait rêver »



« C’était important pour nous de bien débuter parce qu’on n’a pas pu le faire au Caire. On a encaissé lors du match aller dans les 15 premières minutes. Et pour ce match, on a démarré fort en marquant très tôt. C’était la meilleure entame de match dont on pouvait rêver ».



Les entrées de Bamba Dieng et Pape Matar Sarr



« Ils sont jeunes mais ils ont de la qualité. Mais pour de gros matchs comme ça, on ne peut pas jeter deux gamins pour les sacrifier. Ils sont insouciants mais quand ils rentrent, ils ont leur partition à jouer. »



« Je crois fortement qu’un pays africain va remporter la Coupe du monde un jour »



« Quand vous gagnez la Can, les deux matchs après le trophée, il fallait bien les négocier. Si nous n’étions pas passés ce soir, ça allait être autre chose. Et pour revenir à la question, on ne se cache pas. On ira au Qatar en tant que champion d’Afrique. On y va pour espérer faire quelque chose. Et ce match contre l’Égypte peut être une bonne expérience pour le Qatar. La Coupe du monde, c’est en novembre-décembre. Entre-temps, il y a les qualifications pour la Can. Beaucoup de spécialistes disent qu’un pays africain va remporter la Coupe du monde un jour. J’y crois fortement. Mais la Fifa doit faire quelque chose pour qu’on ait beaucoup plus de représentants africains à la Coupe du monde. Sur 54 nations, on a que 5, et ça, pour moi, on doit le revoir ».