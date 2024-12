Nouvelles mesures concernant la Suspension des lotissements à Dakar et Thiès

Le Secrétariat Général du Gouvernement informe les titulaires de droits sur les lotissements dans plusieurs zones de Dakar et Thiès (BOA, Hangar des Pèlerins, EOGEN, Mbour 4, etc. ) qu’ils doivent remplir un formulaire d’identification des lots et le soumettre à la DGSCOS, soit en personne, soit par email.



Ce formulaire est disponible à la DGSCOS, dans les Bureaux des Domaines concernés ou en ligne. Un quitus sera délivré après vérification des informations, selon le communiqué.



Les décisions concernant l’aménagement de la Nouvelle Ville de Thiès et de Ndiébène Gandiole seront communiquées ultérieurement, et les travaux pour d’autres projets comme EGBOS et les Pôles urbains sont en cours.